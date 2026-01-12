Делото за побоя над журналиста Слави Ангелов тръгна на втора инстанция. Защитата на тримата подсъдими - близнаците Никола и Георги Асенови, както и Бисер Митрев, поиска разпит на нови свидетели. Съдът обаче отказа да призове бизнесмените Васил Божков и Орлин Алексиев, както и бившия министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ПП - ДБ Бойко Рашков. Според адвокатите на подсъдимите, те трябвало да се явят, след като на първа инстанция свидетелят Ивайло Серафимов ги споменал във връзка с делото.

Магистратите обаче решиха на втора инстанция да се изготви нова съдебно - техническа експертиза. Тя ще докаже дали между март и април 2020 г. тримата са били в района на автосервиз на бул. "Ломско шосе". Тайни свидетели твърдят, че именно там тримата са обсъждали побоя над журналиста.

Справка на ГД "Гранична полиция" също ще бъде изготвена за следващото заседание. Тя касае задгранични пътувания на Васил Божков през 2020 г.

Припомняме, че Слави Ангелов беше нападнат и жестоко пребит пред дома си през март 2020 г. На първа инстанция тримата подсъдими получиха по 5 години "лишаване от свобода". Следващото заседание е насрочено за 18 март.