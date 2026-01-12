Премиерът в оставка Росен Желязков прие и върна на президента мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на правителство, с което страната все по-ясно се насочва към предсрочни избори. Темата коментираха социалният антрополог Харалан Александров и журналистът Стояна Георгиева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

След връщането на мандата Желязков направи равносметка на управлението, а заедно с президента Румен Радев призова за по-висока избирателна активност. От ГЕРБ-СДС заявиха, че оставката е подадена, за да се избегне допълнително разделение и да се върви към стабилност и демократично развитие.

„Би било високорисково някой да се опита да състави кабинет. Общата нагласа е за нови избори. Подаването на оставка обаче не е достатъчно, защото разделението вече е факт и обществото хронифицира в това отношение”, заяви Харалан Александров.

По думите му се създава опасен обществен заряд, свързан с очакванията около евентуална политическа поява на президента, който може да доведе до радикализация и желание за реванш в части от обществото.

Според Стояна Георгиева изборите са логичен изход от кризата, а основният въпрос остава дали Румен Радев ще се включи в тях със собствен политически проект. „Ако президентът реши да влиза в политиката, това трябва да стане преди формирането на служебно правителство, за да не се стигне до конфликт на интереси”, подчерта тя.

Георгиева допълни, че вотът ще се проведе в силно активизирана обществена среда, с нарастващо недоволство от статуквото и усещане за несправедливост. По думите ѝ реалната власт върху ключови институции остава непроменена.

Редактор: Ивайла Маринова