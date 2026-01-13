По време на традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите е отчетен най-големият брой птици у нас за последните десетилетия – 654. През ноември 2025 г. екип на Българското дружество за защита на птиците, Фондация „По-диви Родопи“ и доброволци отчете 381 белоглави лешояда в Източните Родопи. За сравнение, преди 40 години числеността на популацията на вида в района се е равнявала едва на около 20 птици и три гнездящи двойки. В резултат на дългогодишните усилия на експерти и доброволци и подкрепата от местните общности белоглавият лешояд постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на вида на Балканите.

В местата за реинтродукция в Кресна, Котел, Враца, Централен Балкан и Сливен екипи на „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“, Дружеството за защита на хищните птици, Национален парк „Централен Балкан“, Фондация „Екообщност“, Природен парк „Врачански Балкан“ и Природен парк „Сините камъни“ установиха 273 птици, с което общият брой на белоглавите лешояди у нас достигна рекордните 654 екземпляра.

Непълни към момента данни от Гърция посочват, че там са установени 112 белоглави лешояда, в Сърбия – 479, в Северна Македония – 30. Така общата численост на вида на Балканите е минимум 1275 птици.

В преброяването се включиха 20 организации и институции с общо 109 експерти и доброволци, от които 59-има - в България.