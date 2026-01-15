Израел ще почете покойния Чарли Кърк за дейността му, свързана с борбата с антисемитизма, на конференция в края на януари – четири месеца след като консервативният активист беше убит, докато произнасяше реч в американски университет.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху снощи заяви, че Кърк ще получи посмъртно награда по време на Международната конференция за борба с антисемитизма в Йерусалим. Очаква се на събитието да присъстват няколко произраелски лидери, сред които албанският премиер Еди Рама и бившият австрийски канцлер Себастиан Курц.

Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк с президентския „Орден на свободата“

Това ще бъде втората година, в която израелското правителство домакинства събитието, което по официални данни е „посветена на борбата с антисемитизма и отричането на Холокоста в съвременния свят“.

Кърк беше горещ поддръжник на Израел. След смъртта му Нетаняху го нарече „приятел на страната с лъвско сърце“, както и „защитник на нашата обща юдейско-християнска цивилизация“. Съоснователят на младежката консервативна организация „Повратна точка САЩ“ (Turning Point USA) често цитираше Свещените писания и пророчества, за да призове американските християни и консерватори да подкрепят Израел в битката на еврейската държава срещу нейните врагове.

Някои от коментарите му за еврейската филантропия и Холивуд обаче предизвикаха обвинения в антисемитизъм. Междувременно сред самите американски консерватори се разгоряха дебати за това дали политиката на Израел е напълно правилна, което хвърли известна сянка върху имиджа на фигури като Кърк в ролята им на защитници на евреите. Миналата година, в интервю за телевизионно шоу, той каза, че подкрепата за Израел е станала толкова догматична, че сякаш дори и най-малката критика е станала невъзможна.

Редактор: Мария Барабашка