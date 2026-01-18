Председателят на Народно събрание Рая Назарян заяви категорично, че няма да приеме поста на служебен министър-председател. Пред журналисти тя посочи, че позицията ѝ остава последователна и непроменена, като аргументите ѝ към днешна дата важат с още по-голяма тежест.

Назарян обясни, че председателят на Народното събрание, независимо кой е той, принадлежи към конкретна политическа формация и е пряк участник в политическия процес. Според нея това го отличава от останалите фигури, изброени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

„Лице, което принадлежи към формация, която ще участва в надпреварата за доверието на суверена, не може да гарантира и да осигури провеждането на тези избори така, че да създаде среда без съмнения за честността и прозрачността на вота“, подчерта тя. По думите ѝ, това е отговорната политическа позиция, при която личните амбиции не трябва да стоят над обществения интерес.

Към момента Рая Назарян потвърди, че не е получавала официална или неофициална покана от страна на държавния глава за разговори относно служебния кабинет. Тя припомни, че процедурата по консултациите се обявява публично от президентството и досега такъв анонс към нея не е имало.

►Конституционни хипотези: Ролята на „държавен глава“

На въпрос дали би поела функциите на президент, ако се стигне до хипотезата по Конституция, в която и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян отговори положително. Тя уточни, че макар това да е малко вероятна ситуация, в този случай би приела отговорността.

Според нея в такава роля тя не би нарушила доверието в обществено-политическия диалог по начина, по който би го направила като служебен премиер.

Рая Назарян обобщи, че е въпрос на етика и морал в политиката да бъдат спазвани стриктно процедурите, за да се възстанови доверието на гражданите.

Редактор: Мария Барабашка