Регистрацията на евентуална нова партия на Румен Радев в съда може да отнеме около два месеца, което реално би блокирало участието ѝ в предсрочните избори, коментират юристи. Практиката показва, че документи за участие трябва да бъдат подадени най-късно 45 дни преди вота.

"Процесът по учредяване и регистрация на партия отнема много време, особено при кратки срокове преди изборите. Затова използването на вече съществуващи регистрации е най-бързият и вероятно единствен вариант," обясни политологът Евелина Славкова.

Говорил ли е Румен Радев с "България може" за предоставяне на партийна регистрация за предстоящите избори

Историята показва, че подобна практика не е новост за България. През 2001 г. Симеон Сакскобургготски участва на изборите с регистрацията на Движението за национално възраждане „Оборище“ и "Партията на българските жени". Две десетилетия по-късно през 2021 г. Кирил Петков и Асен Василев използваха регистрациите на „Волт“ и „Средна европейска класа“, за да формират коалицията „Продължаваме Промяната“. По подобен начин хората около Ахмед Доган се явиха на изборите с коалицията „Алианс за права и свободи“.

Според Славкова вероятно Румен Радев ще използва повече от една регистрация за участие в предстоящите избори. Тя подчерта, че при избора на партньори не трябва да се гледа само на възможността за участие, но и на политическия профил на коалиционните партии, защото това може да бъде интерпретирано както положително, така и негативно от избирателите.