18-годишният футболист на "Хетафе" - Давинчи, е загубил баща си при тежката железопътна катастрофа в Испания, в която загинаха 43-ма души. При инцидента високоскоростен влак се блъсна в друг, пътуващ към Мадрид.

Бащата на футболиста пътувал към испанската столица, за да гледа мача на сина си срещу "Валенсия", въпреки че Давинчи в момента е контузен и се оказало, че няма да играе. След инцидента футболистът пропусна тренировка, тъй като издирването на баща му все още беше в ход.

След като стана ясно, че мъжът е сред загиналите, младата футболна звезда публикува в социалните мрежи семейни снимки с послание: „Всичко, което правя в този живот, винаги ще бъде за най-ярката звезда, която имам на небето. Винаги си бил боец и ме научи на това от първия момент. Обичам те, татко“.

Редактор: Габриела Павлова