Скандал и прояви на агресия белязаха финалите на Държавното първенство по борба в Сливен.

Екшънът се разигра след финала в категория до 72 кг класически стил, в който състезателят на ЦСКА Иво Илиев отстъпи на Димитър Георгиев от "Ботев" Враца. След края на срещата Илиев изрита съдийската маса, а секунди по-късно бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. При последвалото напрежение Васева беше дърпана и скубана от майката на бореца – Севда Илиева.

Сериозни обвинения и люти закани последваха скандала. Илиева направи емоционален коментар в социалните мрежи, в който отправи тежки обвинения за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск в българската борба, като предупреди и за сериозни последици.

По думите ѝ проблемите в борбата не са единичен случай, а съществуват от години, като според нея са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството.

