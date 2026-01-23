В петък времето ще бъде спокойно. В равнинните части на страната ще има ниска облачност, мъгли и намалена видимост. По планинските върхове ще бъде слънчево и температурите там ще се покачват, каза синоптикът от НИХМ Мариана Попова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

През уикенда отново ни очаква спокойно време, без особена промяна. До края на месеца ще има затопляне.

В понеделник ще вали, предимно дъжд, в Южна и Западна България. Следващият ден, в който ще паднат валежи, е четвъртък.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова