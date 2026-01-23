Мултифондовете в пенсионната система на България не са нова или експериментална идея, а инструмент, който се обсъжда и подготвя от години. Това стана ясно от думите на члена на Надзорния съвет на НЗОК проф. Григор Димитров в „Денят на живо”. Той подчерта, че още през 2007 г. България организира специализирана конференция, посветена на мултифондовете, а през 2009 г. започва изготвянето на законопроект за тяхното въвеждане. През последните две години темата е разработвана от екипа на Комисията по финансов надзор, което показва, че евентуалната реформа е резултат от продължителен експертен процес.

Същността на мултифондовия модел е обвързването на инвестиционния цикъл с жизнения цикъл на човека. При младите хора средствата може да се инвестират в по-високорискови активи с потенциал за по-висока доходност. След навършване на 50-годишна възраст рискът постепенно се намалява, а в последните три години преди пенсиониране инвестициите са изцяло консервативни, обясни Димитров и подчерта, че всеки осигурен има право сам да избере инвестиционния профил, по който да се управляват неговите средства. Това дава по-голяма свобода и персонализация, но поставя и нови изисквания към информирания избор.

Могат ли няколко промени да гарантират, че ще взимаме по-високи пенсии?

Един от основните проблеми, според проф. Димитров, остава ниската финансова култура в обществото. Именно затова в мултифондовия модел са заложени силни защитни механизми. Базата за пенсия е гарантирана и не може да бъде по-ниска от номинала на направените осигурителни вноски. След като веднъж бъде определена, пенсията не подлежи на намаляване, независимо от колебанията на финансовите пазари.

В момента в пенсионните фондове се управляват около 30 млрд. лева, като системата е генерирала значителна доходност през годините. Според проф. Димитров въвеждането на мултифондовете ще създаде още по-големи възможности за конкуренция между фондовете, което е ключов фактор за стабилността на системата.

По темата за слизането на досегашния президент Румен Радев на политическата сцена проф. Димитров каза, че има очаквания за промени в обществено-икономическия живот. Според него Радев трябва да насочи усилията към политики в конкретни области, вместо решения, ограничени до рамката на следващия бюджет.

Редактор: Емил Йорданов