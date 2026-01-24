Решението на Конституционния съд за приемане на тази оставка беше взето с единодушие. Какво обаче е особеното в този случай?

Атанас Семов - един от съдиите, чиито подпис стои под това решение, обясни, че въпреки че ситуацията е безпрецедентна, Конституцията е подготвила подобна хипотеза.

„Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по един напълно легитимен начин. Мисля, че след решението на КС от петък, никакви неясни въпроси не останаха”, заяви той.

На въпроса дали може да се стигне до непреодолим конституционен проблем, ако всички от „домовата книга” откажат поста на служебен премиер, той отговори:

„Непреодолими конституционни проблеми рядко възникват. За мен е сигурно, че здравият разум на Конституцията не предполага държавата да остане нито без правителство, нито без избори Отново е въпрос на политическа отговорност.”