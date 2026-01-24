-
Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово
-
Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент
-
Политическите ходове на Радев: Кога ще обяви нов политически проект
-
Ивайло Калфин: Излизането на Румен Радев на политическия терен е добра новина
-
Опозицията се обяви против членството на България в Съвета за мир
-
Проф. Здравко Попов: Румен Радев се насочва към патриотична и консервативна писта
Съдията коментира и евентуален отказ на всички възможни лица от "домовата книга" да станат служебен премиер
Решението на Конституционния съд за приемане на тази оставка беше взето с единодушие. Какво обаче е особеното в този случай?
Атанас Семов - един от съдиите, чиито подпис стои под това решение, обясни, че въпреки че ситуацията е безпрецедентна, Конституцията е подготвила подобна хипотеза.
„Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по един напълно легитимен начин. Мисля, че след решението на КС от петък, никакви неясни въпроси не останаха”, заяви той.
Политическите ходове на Радев: Кога ще обяви нов политически проект
На въпроса дали може да се стигне до непреодолим конституционен проблем, ако всички от „домовата книга” откажат поста на служебен премиер, той отговори:
„Непреодолими конституционни проблеми рядко възникват. За мен е сигурно, че здравият разум на Конституцията не предполага държавата да остане нито без правителство, нито без избори Отново е въпрос на политическа отговорност.”
Последвайте ни