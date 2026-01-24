Снимка: iStock
-
ПП планира коалиционно участие с ДБ на изборите
-
Кога се пише обществен договор
-
Христо Гаджев: Ще се явим на изборите с ясен план и без език на омразата
-
Калоян Паргов: БСП е враг на самата себе си, двойствеността няма да бъде приета добре
-
Надежда Йорданова: Радев не е показал конкретни действия срещу корупцията
-
Андрей Чорбанов: Радев се различава от статуквото, но не бих участвал в негов проект на този етап
Пенсия, охрана и служебен офис – при какви условия държавата ги осигурява
След напускането на „Дондуков 2“ президентите имат право на определени привилегии, предвидени в закона. Сред тях е пожизнено месечно възнаграждение, което в момента възлиза на малко над 4900 евро.
Бившият държавен глава има право и на лична охрана от Националната служба за охрана (НСО) за срок от една година, като след изтичането му остава възможността за ползване на специализиран транспорт от НСО.
Проектът „Радев“: Между скептицизма и дългосрочната промяна
Освен това президентите могат безвъзмездно да ползват имот с площ до 200 квадратни метра за извършване на обществена дейност, като държавата осигурява бюджет за издръжката на офиса, както и възнаграждение за един сътрудник.
Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия, както и ако заеме длъжност по служебно или трудово правоотношение.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни