Бай Генчо или още Генчо Купола, разказва за необичайния си път от моряшкия живот до това да се превърне в един от най-разпознаваемите проектанти на куполи у нас.

Роден и израснал във Варна, той прекарва десетилетия в българския морски флот, обикаляйки света по време на активните години на националното корабоплаване. Морето го учи на дисциплина, последователност и отвореност към различни култури – уроци, които по-късно се оказват решаващи за новия му път.

„Да хванеш гората”: От остров Уайт до Костинброд

Така, по силата на лична необходимост и вдъхновение, в живота му навлизат геодезичните куполи – първо като експеримент, а впоследствие като мисия. Днес той живее и работи в куполна градина, изградена с помощта на доброволци от цял свят, където се съчетават устойчиво строителство, земеделие и споделяне на знания.

Гледайте цялата история на Генчо във видеото.