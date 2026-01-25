Снимка: Стопкадър
Той прекарва десетилетия в българския морски флот, обикаляйки света по време на активните години на националното корабоплаване
Бай Генчо или още Генчо Купола, разказва за необичайния си път от моряшкия живот до това да се превърне в един от най-разпознаваемите проектанти на куполи у нас.
Роден и израснал във Варна, той прекарва десетилетия в българския морски флот, обикаляйки света по време на активните години на националното корабоплаване. Морето го учи на дисциплина, последователност и отвореност към различни култури – уроци, които по-късно се оказват решаващи за новия му път.
„Да хванеш гората”: От остров Уайт до Костинброд
Така, по силата на лична необходимост и вдъхновение, в живота му навлизат геодезичните куполи – първо като експеримент, а впоследствие като мисия. Днес той живее и работи в куполна градина, изградена с помощта на доброволци от цял свят, където се съчетават устойчиво строителство, земеделие и споделяне на знания.
Гледайте цялата история на Генчо във видеото.
