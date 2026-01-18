-
Семейство с две деца преоткрива родината след 10 години емигрантски живот
Той е от Карлово, учил е в Сопот. Живее 10 години в София. Тук среща и съпругата си Ваня.
Тя е от Костинброд. Учила е журналистика. Работила е като журналист, а после и като пиар. Иска обаче промяна и решава да замине в Англия. И съобщава на Нено, че отива. Той я последвал.
Така семейството на Нено и Ваня Неделчеви живее 10 години в чужбина. Днес обаче са се върнали в родината си и живеят в Костинброд.
Гледайте историята им във видеото.
