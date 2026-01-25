Българският национален отбор по тенис се подготвя за предстоящия двубой с Белгия на 7 и 8 февруари в Пловдив, след историческото класиране на страната ни сред най-добрите отбори в световния тенис. В предаването „Близо до спорта“ капитанът Валентин Димов даде подробности за подготовката на отбора и очакванията за мача.

„Очакваме труден и сериозен съперник, тъй като Белгия е в момента номер 3 в световната ранглиста на отборите, но вярвам в потенциала на нашите млади състезатели“, заяви Димов. Той посочи, че част от отбора дебютира пред родна публика и подчерта, че атмосферата в Пловдив винаги е била изключителна.

За първи път в България кортът за Купа „Дейвис“ ще бъде изградена на закрито на клейна настилка, което според Димов дава предимство на българските играчи. „Нашите шансове на клей са по-големи в сравнение с твърдата настилка, на която белгийските играчи имат предимство. Това ни мотивира допълнително“, обясни капитанът.

България приема Белгия в среща от световната група на Купа "Дейвис" в Пловдив

„Работата ни като екип е ключова. Всеки член на щаба – треньори, физиотерапевти и помощен персонал – допринася за сплотеността и резултатите на отбора“, подчерта Димов. Той сподели и личните си впечатления от участието си в Купа „Дейвис“ като състезател: „Да играеш за България е чест и привилегия, а сега като треньор преживявам същата тръпка и гордост“.

Димов увери, че целият отбор е мотивиран да даде най-доброто от себе си, независимо от класата на съперника, и се радва на подкрепата на публиката в Пловдив. „Тенисът ми дава много емоции и удовлетворение и за в бъдеще виждам себе си винаги част от този спорт“, завърши капитанът.

Повече гледайте във видеото.