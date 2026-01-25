Редовните силови тренировки имат не само естетическа, но и здравословна стойност – това показват историите на трениращи като Катрин Щайблин. Тя се занимава с фитнес пет пъти седмично – три силови и две за издръжливост – и споделя, че редовните упражнения й дават не само физическа сила, но и дисциплина, увереност и по-добро усещане за собственото тяло.

Силовите тренировки не са само за възрастни – децата изграждат мускули и укрепват ставите чрез катерене, скачане и бягане. Въпреки това специалистите предупреждават, че младите трябва да бъдат внимателни с тежестите и да тренират под наблюдението на квалифициран инструктор.

Янек Фешер – човекът, който успя да свали 25 кг с постоянство и дисциплина

Освен физическите ползи, силовите тренировки имат важна медицинска стойност. Те помагат за поддържане на костната плътност и здравето на ставите, особено при хора с проблеми като дискова херния, както показва примерът на Марион Клима. Спортният ортопед Йохана Кубаш посочва, че още около 30-годишна възраст започваме да губим мускулна маса и костна плътност, затова е важно да се противодейства с подходящи упражнения.

Гинекологът Ясмин Асбергер добавя, че силовите тренировки са особено полезни за жените, защото намаляващите нива на естроген по време на перименопауза и менопауза водят до загуба на костна плътност. Упражненията с тежести стимулират костите и спомагат за тяхното укрепване.

Повече гледайте във видеото.