Малки ежедневни навици, динамичното седене и силните мускули могат да облекчат напрежението
Болките в гърба са често срещан проблем, свързан не само с възрастта, но и с начина на живот и професията. Специалистите предупреждават, че хората, които вдигат тежести, са изложени на вибрации или повтарят едно и също движение (работници на поточна линия, музиканти, хирурзи), са с по-висок риск.
Дългото седене също е проблем, особено при липса на ергономично работно място. „Дори да седите идеално, все пак тялото се нуждае от движение“, обяснява спортният професор Штефан Гайслер.
Правилна стойка и динамично седене
Седнете така, че коленете и бедрата да образуват ъгъл от поне 90 градуса.
Ръцете трябва да падат свободно върху масата, без да се напрягат раменете.
Прекъсвайте седенето – стойте изправени, ходете или сменяйте позицията на тялото.
Укрепване на мускулите и разтягане
Упражненията за разтягане на гърдите, гърба, раменете и бедрата помагат да се противодейства на негативните ефекти от седенето. Дори кратки серии от 20-30 секунди могат да облекчат напрежението.
Борбата с болките в гърба: Как движението и спортът могат да възстановят здравето
Ако усетите дискомфорт или болка, намалете повторенията или прекратете упражнението.
Редовното практикуване подобрява гъвкавостта и облекчава напрежението в раменете, врата и гърба.
