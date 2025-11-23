Snimka: iStock
Физиотерапевт обяснява, че много видове мускулна болка имат обща причина – неподвижността
Все повече хора изпитват болки в гърба заради продължителното седене пред компютър. Историята на Андреас Мейн, разказана от колегите от "Дойче Веле", показва как активността, движението и спортът могат да върнат свободата на тялото и да намалят дискомфорта.
Физиотерапевтът Крищен Раушер обяснява, че много видове мускулна болка имат обща причина – неподвижността. Постоянното седене води до атрофия на мускулите, скъсяване на сухожилията и намалена активност на метаболизма, което увеличава риска от наднормено тегло и сърдечно-съдови заболявания.
Андреас Мейн страда от болки в гърба заради типичната офис работа – седене по 8 часа на ден с прегърбени рамене и отпуснат гръб. Участието му в 4-седмичен терапевтичен курс показва, че правилните движения могат да облекчат болката, ако се изпълняват редовно.
Видеоигрите като заплаха: Осигуряват ли гейминг общностите почва за разпространение на крайнодесни идеологии
Кардиологът Мелани Хюмелген добавя, че дългото седене влияе не само на мускулите, но и на кръвоносната система, като увеличава риска от атеросклероза, инфаркти и инсулти. Затова активните почивки и разходки през работния ден са от съществено значение.
Компании въвеждат активни обедни почивки за персонала, които подобряват здравето и намаляват болничните отсъствия. Световната здравна организация препоръчва минимум 5 часа умерена физическа активност седмично, като целта е да се ангажират възможно най-много мускулни групи.
Движението и спортът са най-ефективният начин за борба с последиците от заседналия начин на живот – от болките в гърба и сърдечно-съдовите проблеми до риска от диабет и други хронични заболявания.
Повече гледайте във видеото.
