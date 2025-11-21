Над 3 милиарда души редовно използват мишка, контролер или смартфон, за да играят видеоигри. Изборът е огромен – от стратегически и екшън тематики до напълно реалистични симулации.

Все повече игри засягат политически теми и често се използват за разпространяване на радикална идеология, разказва „Дойче Веле”. Изследователят на конфликти Ларс Виголд проучва такива онлайн среди. Той обяснява с три точки защо игрите са толкова привлекателни за крайнодесните идеологии.

„Първият аспект е привличането към видеоигрите. Когато говорим за крайнодесни екстремисти в гейминг общностите, често звучи така, сякаш те са външни хора, които навлизат в тези пространства. В повечето случаи не е така – крайнодесните също играят игри”, обясни Виголд.

И това е логично - много хора играят видеоигри. Идеологията не е задължително да идва първа — хората се опознават, докато играят заедно. Крайнодесни групи като „Патриотична алтернатива“ във Великобритания дори канят хора на гейминг турнири с Call of Duty или Warcraft, за да набират поддръжници.

„Вторият аспект са самите игри. Крайнодесните игри не са нещо ново — съществуват още от 80-те и 90-те години”, обясни Виголд. В Германия по това време се появява незаконната „Мениджър на концентрационен лагер” — смущаваща игра, която е била разпространявана тайно, въпреки че е забранена. Друг пример е „Голямото въстание” от 2024 г. — игра тип Run-'n'-Gun, чието действие се развива в дистопична Европа, където играчите се борят срещу „мултикултурен елит”. Екстремистите дори не е нужно да създават свои собствени игри — често просто използват вече съществуващите за свои цели.

„Третият аспект е голямата гейминг екосистема. Тя предлага безброй начини за влияние върху другите”, обяснява изследователят на конфликти.

Някои игри позволяват на играчите да създават свои собствени светове. Minecraft - една от най-популярните игри в света, е пример за това. Там екстремисти са изграждали виртуални концентрационни лагери и аватари на Хитлер. Крайнодесни символи могат да бъдат открити и в Roblox. Повечето игри имат модератори и насоки за поведение, но не всичко се докладва или премахва навреме. Една често срещана тактика е модифицирането на елементи в игрите, като външния вид на персонажи, среди или цели сюжетни линии. Целта е разпространение на екстремистки виждания.

„Ако играя шутър от първо лице и реша да модифицирам играта, като добавя свастика, това влияе на пространството, в което играя – и на другите играчи”, казва Виголд.

Британско проучване от 2024 г. установява, че около една трета от геймърите по света са виждали екстремистки символи в игрите. Един от всеки четирима се е натъквал на съдържание, което ги насърчава да се присъединят към екстремистки групи. Този тип съдържание не остава само в игрите. Чрез платформи като Steam, Twitch и YouTube екстремистко съдържание и реч на омразата се разпространяват далеч отвъд гейминг общностите.

Редактор: Ина Григорова