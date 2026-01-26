Испания е сред европейските страни, където бяха организирани широкомащабни протести в подкрепа на Газа

Вандали оскверниха редица еврейски гробове в гробище в Барселона през уикенда, съобщи испанската полиция, предизвиквайки възмущение сред еврейски организации и политици.

Еврейската общност в Испания съобщи за инцидента, станал на 24 януари в еврейския сектор на гробищния парк „Лес Кортс“ в Барселона.

„Запознати сме със случая и сме започнали разследване“, заяви говорител на каталунската полиция, без да уточнява колко гроба са били поругани.

Говорител на Федерацията на еврейските общности в Испания (FCJE) обаче заяви, че са осквернени повече от 20 гроба.

В официално изявление FCJE осъди „отвратителния антисемитски акт“ и призова властите „да проявят най-голяма решимост в противопоставянето на антисемитизма“.

Федерацията свърза инцидента с карта — създадена от пропалестински активисти и впоследствие премахната от интернет — която отбелязва места и бизнеси в Барселона, свързани с евреи или с Израел.

Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди инцидента в публикация в социалните мрежи, като добави, че властите „работят по идентифицирането на отговорните лица“.

Израелското външно министерство обвини лявоцентристкото правителство на премиера Педро Санчес за случилото се, като заяви, че „отвратителният акт“ е резултат от „антиизраелската кампания на правителството на Санчес“.

Испания е сред европейските страни, където бяха организирани широкомащабни протести срещу масираните разрушения и глад в Ивицата Газа в резултат на военната кампания на израелската армия, която според демографски проучвания е довела до смъртта на над 100 000 души.

Израелската офанзива в Ивицата Газа започна след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 година, а мащабът на разрушенията в палестинската територия предизвика силно пропалестинско движение в Испания.

Еврейската общност в Испания наброява около 70 000 души. 

Редактор: Цветина Петкова

