В парламента се очаква депутатите да разгледат на окончателно закриването на Антикорупционната комисия. Предложението получи одобрението на правна комисия на второ четене във вторник.

Предвижда се функциите на Комисията да се разпределят между Сметната палата и ГДБОП, а всички архивни дела да отидат в ДАНС.

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари. В правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН. Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“ бяха отхвърлени на първо четене.

