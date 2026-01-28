Снимка: Стопкадър
-
Цената на билета за крепостта "Баба Вида" почти се удвои
-
Пловдив обяви грипна епидемия
-
Как Монтана се подготвя да избегне заледяване и инциденти
-
Община Стамболийски в транспортна криза: 17 000 души без автобуси до Пловдив
-
Като никъде другаде: Как село Митровци празнува Ивановден, Йордановден и Бабинден
-
Серия от инциденти заради снега и поледицата в Смолян, Пловдив и Пазарджик
В27 е монтиран заради двупосочното движение в отсечката, където паркирани автомобили затрудняват разминаването
Пътен знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат общо шест пъти за последната година и половина, а в момента е поставен отново в началото на улица „Звезда“ в пловдивския район „Западен“.
Знакът В27 е монтиран заради двупосочното движение в отсечката, където паркирани автомобили сериозно затрудняват разминаването. По думите на районния кмет Тони Стойчева улицата е една от най-натоварените в квартала заради множеството жилищни сгради и комплекси наоколо.
След кражби на регистрационните табели: Мъж спа под колата си, за да я пази
От записите на охранителни камери в близост се вижда висок мъж, облечен в тъмни дрехи и с качулка, който демонтира знака, като развива болтовете му. По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя.
„Това не е просто нарушение, а престъпление. Става дума за упорито противоправно поведение във времето“, коментира районният кмет и призова извършителят да спре с вандализма.
Задържаха мъж за кражба на автомобил в София
Знакът е бил поставян всеки път от общинското предприятие, отговарящо за организацията на движението, което според Стойчева води до допълнителни разходи за общината.
В отговор на поредната кражба този път знакът е монтиран по-високо и заварен към стълба, за да се предотврати ново посегателство.
Последвайте ни