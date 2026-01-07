Служители на Първо районно полицейско управление и специализирани полицейски сили задържаха 21-годишен мъж, заподозрян за кражба на автомобил в София.

Ситуацията се разлиграла около 9 часа в сряда, след като колата първоначално напуснала територията на столицата, но по-късно се върнала. Превозното средство било локализирано, а водачът му - спрян. Автомибилът е намерен до Руската църква в централната час от столицата.

Задържаният е криминално проявен, известен с кражби, грабежи и разпространение на наркотични вещества. Той е изтърпял присъда лишаване от свобода между септември 2022 и август 2025 г. По данни на полицията това е първата му кражба на автомобил.

Колата е произведена през 2003 г., нисък клас, собственост на физическо лице и е открадната от паркинг на територията на Първо районно. От СДВР посочват, че през последните пет години се наблюдава трайна тенденция на спад на кражбите на автомобили в София. През 2025 г. те са намалели с около 50% спрямо 2024 г.

Редактор: Ралица Атанасова