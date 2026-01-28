Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян и на управителя на БНБ Димитър Радев да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" продължиха с разговор с подуправителя на БНБ Петър Чобанов. Той е ръководител на управление „Банково“.

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Илияна Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.

„С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не се съгласи, но сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с „не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.

Снимка: БТА

След него на консултации пристигат и другите подуправители на централната банка - Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Снимка: Пресцентър на Президентството

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.