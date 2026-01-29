Парламентът разглежда на първо четене два законопроекта за изменение на Изборния кодекс. Те са внесени от „Възраждане“ и от ПП-ДБ.

В сряда законопроектите бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание. Приет беше само законопрооектът на „Възраждане“, предвиждащ да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.

Правната комисия реши броят на изборните секции в чужбина да се ограничи до 20

След първото четене в пленарна зала се очаква парламентарните групи да работят по предложенията и да коригират текстовете преди окончателно гласуване.

Припомняме, че комисията отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Те предложиха резултатът да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината, както и 100% контролно преброяване на машинните разписки.