Акциите на МВР срещу купуване на гласове за изборите текат. Има ли обаче ефект от тях и какъв е той? Темата коментираха експертите Даниел Стефанов, Мариян Събев и Диана Ефтимова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Сбъдва се моето опасение, че изборите ще бъдат превърнати в една площадка на такива акции”, коментира политологът и изборен експерт Даниел Стефанов. Според него прекаленото натягане на темата за сигурността, нарушенията и престъпленията, създава усещане именно за несигурност. „Това няма да накара хората да мислят, че тези избори са по-честни, а напротив – създава усещането, че всеки глас е купен", коментира Стефанов.

По думите му „гоненето в определени очевидно маргинализирани общности е най-малко ефективният метод”, за борба с изборната търговия. „Ние много добре знаем какво се случва в тези общности, как живеят хората в тези квартали, че има нелегално даване и вземане на заеми от лихвари, които са много жестоки. И само по избори се сещаме, че тези хора съществуват и започваме да вземаме мерки срещу тях”, коментира Стефанов.

Той обясни още, че самото разкриване на изборните престъпления е изключително трудно, защото накрая свидетелят се оказва обвиняем.

„Ако погледнете резултатите от които и да е избори, ще видите, че няма партия, за която да няма съмнения, че е използвала нерегламентирани методи — купуване на гласове, контролиран или корпоративен вот”, смята Стефанов.

Според него е проблем, че се арестуват хора пред медиите. Освен това темата с купуването на гласове се превръща в „политическа дъвка", чрез която партиите водят кампании. Има и непреки доказателства, че това не променя съществено изборните резултати. „Мащабът на купуването не е толкова голям и гласовете се разпределят”, коментира експертът.

„Факт е, че за поредна кампания темата за купения и контролиран вот е водеща”, коментира и Диана Ефтимова, председател на борда на Институт за развитие на публичната среда.

Според нея така се случва в последните няколко години. Тя цитира оценка на СЕМ за изборите от октомври 2024 г., когато темата за купения вот е била най-коментираната по време на кампанията от политическите партии в различните предизборни студиа и формати. „Тоест доста от формациите всъщност използват тази тема, за да мобилизират своите симпатизанти, и не водят дебати по същество за политики. Има данни, че за изборите от октомври 2024 г. от 729 сигнала за купени гласове има само една осъдителна присъда”, каза Ефтимова.

„Политическите партии имат отговорност във връзка с темите, които присъстват в кампаниите. Може би с напредването на тази кампания ще видим да се говори и по други въпроси", допълни тя. По думите ѝ секциите „в риск” са между 800 и 1000.

Ефтимова коментира още, че проблемът с купения вот е доста дълбок и става въпрос за процеси, които протичат в нашето общество – за икономически неравенства между гражданите, за проблеми, свързани със системна, дори поколенческа бедност. Те трябва да бъдат разрешени в доста по-дългосрочен план. „Необходими са политики, насочени към решаването на тези проблеми. Не може само с полицейски акции, колкото и да са шумни, да очакваме, че ситуацията ще се промени", каза Ефтимова.

Мариян Събев подчерта, че в акциите си МВР работи с определен контингент от хора, а не с дадена общност. „Това, което чуваме както от главния секретар, така и от министъра, не е нищо ново за нас. Това сме наблюдавали и при предходните изборни процеси. Основните лица, които са ангажирани с този процес, са лица, които оперират и на други криминални пазари – било то наркотици, трафик на хора и така нататък. Просто в момента се използва тази възможност за реализиране на някакъв криминален потенциал”, коментира Мариян Събев, старши анализатор в програма „Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията.

Той припомни, че продаването на гласа също е престъпление и смята, че органите на реда трябва да работят и в тази насока.

„Българските граждани са убедени, че гласовете се купуват поголовно. Те го наблюдават в ежедневието си. Аз вярвам, че това, което наблюдавам в момента, по-скоро способства да повиши доверието в държавните институции и в избирателния процес", каза Събев.

