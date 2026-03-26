Пожар е избухнал на покрива на сградата на общината в Разград, съобщава кореспондентът на БТА Садет Кърова.

По информация на директора на местната пожарна, комисар Емилиян Станев, на място са изпратени два екипа, а всички служители и посетители са евакуирани. Причините за инцидента все още се изясняват.

Заместник-кметът Елка Неделчева увери, че няма опасност за хората и призова да не се създава паника. Тя допълни, че е възможно пожарът да е свързан с извършвани ремонтни дейности, но засега няма потвърдена информация.

Областният управител Огнян Обрешков също заяви, че сградата е проверена и няма пострадали.

Екипите на пожарната продължават работа на място, като причината за възникването на пожара остава в процес на изясняване.

