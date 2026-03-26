Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече. Целта ни е да разговаряме с най-много браншове и на тази база да подготвим различен, целенасочен подход в отговор на кризата. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на среща с представители на браншовите организации в земеделието и животновъдството.

Дискусията е част от широкия диалог на служебния кабинет при подготовката на цялостния пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху гражданите и бизнеса в България.

Премиерът Гюров увери, че кабинетът полага сериозни усилия да подготви мерки, които от една страна да не застрашават фискалната сигурност, а от друга страна да дадат спокойствие на гражданите и бизнеса, че правителството има ясен отговор на кризата, който да пресече негативните ѝ ефекти.

Министър-председателят Андрей Гюров изтъкна, че ситуацията се следи непрекъснато от кабинета с оглед навременното активиране на мерките и се анализира в дълбочина. Премиерът изтъкна и ролята на контролните органи като КЗП и КЗК, които също активно следят веригите на доставки и проверяват за непазарно изкривяване на цените. Министър-председателят припомни също, че на европейско ниво ситуацията се наблюдава внимателно от Европейската комисия.

„Намираме се в една обща лодка и е важно да предотвратим задълбочаване на кризата до колкото е възможно“, заяви Гюров и изрази надежда да не се стигне до сериозни шокове за световната икономика.

