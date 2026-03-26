Конституционният съд образува дело по новото искане на Министерския съвет, свързано с мерките за повишението на цените на горивата.

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Припомняме, че вчера Министерският съвет одобри на свое заседание искането за сезиране на Конституционния съд. Причината е, че на едно от последните заседания преди ваканцията, депутатите задължи правителството да предприеме конкретни мерки срещу повишаването на цените на горивата. Като условия те се различават от това, което паралелно беше одобрено от кабинета.

„Служебното правителство приема и приветства духа на решението на НС, но оспорваме правната му форма“, обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Делото е под номер №8/2026 г., а докладчик е съдия Сашо Пенов.

