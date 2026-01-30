-
Даниел Митов: От МВР не зависят изборите и е абсурдно да се твърди обратното
Според специалисти сега не е моментът да се правят промени в Изборния кодекс
Промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите извън Европейския съюз до 20, предизвикаха остри критики от експерти и политици. Законопроектът беше приет на първо четене в Народното събрание, но според специалисти това поставя в неблагоприятно положение българите, живеещи в чужбина.
Политологът проф. Милена Стефанова коментира в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS: „Ние имаме един от най-либералните режими за гласуване извън страната. Досега българите са имали широк достъп до секции, като единственото, което още не е въведено, е гласуване онлайн или по пощата. От октомври 2024 г. са постъпили около 147 000 гласа от чужбина, като около 3 500 от тях са гласували „не подкрепям никого“.“
Ива Лазарова, изпълнителен директор на „Институт за развитие на публичната среда“, допълни, че промените засягат най-силно българите в САЩ, Великобритания и Турция. „Около 80 000 гласа дойдоха от тези райони на последните избори, което е повече от някои вътрешни райони като Видин и Габрово. Това е изключително грозен сигнал към българите в чужбина. Политиците изглежда не мислят за съществени проблеми и дори се опитват да демонизират сънародниците ни зад граница“, заяви Лазарова.
Стефанова добави, че много българи в чужбина изобщо не гласуват, но според нея в момента няма нужда от такива промени в Изборния кодекс. „Не виждам никаква причина точно сега да се въвеждат тези ограничения“, каза тя.
Лазарова подчерта и икономическия аспект: „Българите в чужбина са едни от най-големите инвеститори в страната ни“.
