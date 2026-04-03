Има рязко покачване на лавинната опасност във високите части на планината. За това предупреждават експерти, които препоръчват на скиори и сноубордисти да не напускат по никаква причина очертанията на ски зоната.

„Има критична снежна маса, пролетно време, затопляне на температурата, доста силен UV фактор и пренос от сняг - това са фактори, които допринасят за повишена лавинна опасност”, каза в ефира на „Здравей, България” Андрей Балевски от Българска лавинна асоциация.

„Степента на лавинната опасност е 4 от 5. Има възможност както за спонтанни, така и за лавини, предизвикани от скиори, сноубордисти, дори и планинари. Придвижването по зимните маршрути също може да е животозастрашаващо. На височина 2500 метра има над 300 см снежна покривка, а новият сняг е 50 см там, където не е имало вятър. На местата с пренос има над метър”, предупреди той.

„Лавинният бюлетин се пуска всеки ден и важи до 16:30-17:00 часа - до приключване работата на съоръженията. След това са необходими нови обследвания. Настоящата степен на лавинна опасност може да се задържи още 24 часа”, каза още той.

Повече по темата гледайте във видеото.