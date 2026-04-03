"След посещението на българска правителствена делегация в Украйна се появи информация, че България е подписала протокол, с който се задължава да въведе изувчаването на украински език в българските училища. В социалните мрежи се появиха постове с въпроси: „Съгласни ли сте вашето дете да започне да учи украински?“ Проверихме каква е ситуацията и какво всъщност е станало. Оказва се, че да - министрите на образованието на двете страни действително са подписали протокол, но той се отнася единствено до българската гимназия в Болград". Това обясни в „Здравей, България” журналистът от Factcheck.bg Иван Радев.

Протоколът съдържа шест члена и е изцяло фокусиран върху това училище - подготовката на учители, както и ангажимент на България да осигурява обучение за завършилите с най-добър успех.

По думите на Радев е обсъждана възможността украинските деца, които посещават български училища и част от които учат майчиния си език онлайн, да продължат да го правят и да им се осигури такава възможност у нас.

"Другата тема е възможността украинският език да бъде включен сред чуждите езици, които може да се изучават в България. Проверихме, че в момента се изучават около 20 езика, сред които английски, френски, испански и руски, които са най-разпространени. Има и по-редки езици като иврит и китайски. Но внушаваната теза, че всички български деца задължително ще учат украински еизк - не отговаря на истината. Няма документ, с който България да поема ангажимент да въведе украински език като задължителен или да го включи официално сред чуждите езици", категоричен е журналистът.

По думите му не е вярно, че в Украйна е забранено изучаването на български език. "Български език се изучава както в райони с българско малцинство, например в Бесарабия, така и в училища извън тези райони. Има училища, в които няма българско малцинство, но въпреки това се предлага български като чужд език – например в училището в Била Церква в Киевска област". обясни Радев.

Редактор: Станимира Шикова