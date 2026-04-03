Москва трябва да се откаже от „толерантното си отношение“ към евентуалното членство на Украйна в ЕС. Това заяви в петък заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев.

„ЕС вече не е просто икономически съюз. Той може да се превърне, и то доста бързо, в пълноценен военен съюз, открито враждебен към Русия и в някои отношения - по-опасен от НАТО“, коментира Медведев.

Посланиците на ЕС отхвърлиха плана за ускорено присъединяване на Украйна

Той заяви, че не вярва САЩ да напуснат НАТО, но Вашингтон може да предприеме символични стъпки, като намаляване броя на американските войски, разположени в други държави членки на Алианса.