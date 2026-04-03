Продължава бедственото положение в шест населени места в община Ардино заради залят мост на река Арда. Те все още са откъснати от света след обилните валежи в района. Над 10 свлачища се активизираха на главния път Асеновград - Смолян. Към петък сутринта всички срутища са разчистени.

Втори ден огромни реки се стичат по улиците на асеновградското Бачково - има пропаднали дворове, наводнени мазета, а свлачища застрашават къщи. Изцяло затворен е достъпът до един от кварталите в селото.

„Към момента ситуацията се подобрява. Най-критично е състоянието на улица „Червената скала”, която през вчерашния ден се срути, а късно през деня имаше ново свлачище на същата улица. За нея не съм оптимист, защото в разстояние на 150 метра е подкопана и при нови дъждове има опасност да се свлече цялата надолу”, заяви в ефира на „Здравей, България” кметът на село Бачково Христо Калчев.

По думите му малко по-надолу от засегнатата отсечка има опасност целият път към квартала да пропадне в реката. „Там има около 150-метров участък, който не е обезопасен и когато придойде реката, водата излиза и залива улица „Речна”. По-надолу, към старата част на селото, в най-ниската част на улица „Освобождение”, няма никакво брегоукрепително съоръжение, реката се излива на пътя, а бордюрите са отнесени”, алармира кметът на селото.

Той заяви още, че ако продължат валежите, има риск някои от къщите в селото да се свлекат надолу. „Става дума за пет - шест къщи. На улица „Чая” пътното платно е стеснено заради реката. На този проблемен участък реката излиза и подкопава пътя”, каза Калчев.

„Много са критичните точки в селото и всички се дължат на реката, водата и сложния терен, върху който е изградено селото. Преляха доста дерета - от единия край на селото - 5-6, а от другия - 3-4. Няма как да се справим с този огромен проблем. Ще разчитаме на помощ от държавата”, каза още той.

Кметът на село Бачково увери, че към момента не се налага евакуация на хора.

Един от потърпевшите от обилните дъждове е Слави Рачев, под чиято къща се е активизирало свлачище. По думите на собственика, ако дъждовете продължат, има опасност от пропадане на къщата в дерето. В нея живеят петима души, сред които и две малки деца.

„Нощта прекарахме в дома си с притеснение. Очакваме реални и незабавни мерки. Нужни са укрепителни дейности на пътя и отводняване”, коментира Рачев.

Водата, идваща от ската, минава и през къщата на 69-годишната Мария. Пътят над къщата ѝ се е отцепил и може да рухне върху дома ѝ. Част от подпорната стена се е срутила. „Цяла нощ не сме мигнали. Водата минава буквално през къщата. Вътре е наводнено”, казва жената.

Днес комисия от община Асеновград започна да описва щетите и пораженията от водното бедствие.

