Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“

Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на „Малък тунел“ в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно.

