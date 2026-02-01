Снимка: Стопкадър/ Видео: Антон Чавдаров, NOVA
Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“
Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на „Малък тунел“ в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно.
Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“.
