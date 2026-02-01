Карлос Алкарас победи Новак Джокович в големия финал на Откритото първенство на Австралия. Срещата в Мелбърн предложи здрава битка в 4 сета, в която испанецът надделя с 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Така отложи историческо постижение на сърбина, който щеше да спечели своята рекордна 25-а титла от Големия шлем, с което да стане едноличен рекордьор за всички времена. Триумфът на младия испанец пък значи, че той се превърна в най-младия тенисист, попълнил Голям шлем.

Той е шесткратен победител в турнири от Големия шлем — US Open (2022), Уимбълдън (2023, 2024), Ролан Гарос (2024, 2025).

Снимка: ЕПА

Алкарас пък спечели дебютна титла на австралийска земя. Испанският суперталант се класира за финала, след като надви последователно Адам Уолтън, Яник Ханфман, Корентен Муте, Томи Пол и Алекс де Минор в по три сета. На полуфиналите Карлитос спря Александър Зверев в третия най-дълъг мач в историята на турнира – близо пет часа и половина здрава битка.

Мнозина считат Ноле за най-великия тенисист в историята. Сърбинът игра на 11-и финал в Мелбърн, като никога не бе губил мач за титлата на един от любимите си турнири. По пътя към финала той се справи с Педро Мартинес, Франческо Маестрели и Ботик ван де Зандсхулп в последователни сетове, а след това имаше късмет. Опонентът му на осминафиналите Якуб Меншик се отказа преди мача им, а Лоренцо Музети водеше с два сета в 1/4-финалите, но травма го принуди да се оттегли.

Така се стигна до полуфиналния сблъсък с шампиона от последните две издания Яник Синер и на 38 години се класира за 38-ия си финал в Шлема, 18 години след дебютната си корона от най-висока категория именно в Мелбърн.

Снимка: ЕПА

Алкарас имаше предимство и във финалите на турнири от Шлема, печелейки двата им сблъсъка на Уимбълдън през 2023 и 2024. Джокович вече си гарантира изкачване до номер 3 в света, измествайки полуфиналиста Зверев. Алкарас пък увеличи аванса си пред Синер на върха на ранглистата.

Победителят във финала си тръгна с чек за 2.79 млн. долара.

Редактор: Цветина Петкова