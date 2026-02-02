На 2 февруари православната църква чества Зимна Богородица, Вълча Богородица, Сретение Господне. Това е един от четирите празника, посветени на Божията майка и един от дванадесетте велики през годината.

Четиридесет дни след раждането на Исус Христос Света Богородица го завела в Йерусалимския храм, за да изпълни Мойсеевия закон. Той изисквал всяко първородно момче да бъде представено пред Бога. Това правило било въведено в памет на събитие от Стария завет, когато Бог пощадил първородните на израилтяните, а всички първородни в Египет загинали.

Затова всяко първородно дете се смятало за принадлежащо на Господа и трябвало да бъде „откупено“ чрез определена жертва или парична сума, според закона.

А след навършване на 40 дни от рождението, майката на първородния принасяла в жертва на Бога агне. Ако майката е бедна, принасяла гургулица или два гълъба. На този закон смирено се подчинила и света Богородица.

Смята се, че Богородица закриля бременните жени, майките и семейството. През този ден не се работи, защото децата ще се раждат белязани. Спазва се строго половото въздържание: така ще се увеличи плодовитостта на домашните животни и те ще бъдат живи и здрави. Жените не пипат остри предмети, не режат хляб, конци или дърва, за да бъдат здрави децата. Месят се питки и се раздават в две къщи. По това кой първи ще дойде в къщата се гадае какво дете ще се роди първо мъжко или женско. Девойките вярват, че бъдещият им съпруг ще прилича по външен вид и нрав на онзи мъж, когото срещнат пръв.

В народните представи света Богородица е покровителка на бременността и родилките, но също е "вълча Богородица", свързана с животни, олицетворяващи демоничните сили на долния свят. Така едновременно се почита християнската светица-майка и се омилостивяват силите на злото чрез житна жертва, сексуално въздържание (своеобразен пост) и редица забрани, имащи магически характер.

