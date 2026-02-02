Трима души са с обвинения, след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени при мащабна международна акция. На брифинг в понеделник бяха дадени подробности за операцията, в която са участвали СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департаментът по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ и със съдействието на Европол.

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Акцията е проведена в рамките на общо четири разследвания – две дела на Софийската градска прокуратура и две - на Софийската районна.

„Операцията е обхванала 44 обекта, има 30 претърсвания и изземвания в недвижими имоти, сред които офиси на търговски дружества и множество леки автомобили. Извършени са и обиски на лица”, каза говорителят на СГП Десислава Петрова.

Тя допълни, че делата, които се наблюдават от Градската прокуратура, са за пране на пари. Наблюдават се съмнителни финансови потоци към страни в и извън ЕС, в различни валути. Назначена е комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти, обясни Петрова.

Делата, наблюдавани от СРП, са за създаване и поддържане на информационни системи за разпространение на предмети на авторско право, каза Георги Коджаниколов от СРП. Именно Районната прокуратура е привлякла трима в качеството им на обвиняеми.

Търговските дружества, които стоят зад торент сайтовете, се управляват формално от лица, различни от привлечените към наказателна отговорност, уточни Коджабашев. Те са с мерки „подписки”.

Светослав Василев от НСлС припомни, че страната ни е част от „Списък 301” на САЩ - черния списък за наблюдение за спазването на правата върху интелектуалната собственост.

„Проведохме разговори с ръководството на ДАНС, които веднага разбраха, че това е въпрос, касаещ и националната сигурност. В резултат на техни действия много бързо бяха получени данни за съмнителни финансови трансакции, за преводи чрез чужди платежни оператори, за съмнителни трансакции с криптоактиви и други подобни. Работихме и с колегите от ГДБОП. Участие в тази операция има и Европол. Чрез тях ГДБОП осъществи координацията и направи първоначалния контакт с Homeland Security Investigations. След това беше образувано дело в САЩ. По него са иззети част от домейните, а други, особено алтернативните, са иззети по досъдебните производства, които в момента са в Националната следствена служба и в Следствения отдел на СГП”, каза Василев.

След координацията със службите се е пристъпило към реализацията на акцията на 29 януари. Засечени са финансови трансакции от едно от дружествата към български гражданин, който излежава 12-годишна присъда в САЩ за пране на пари през криптоактиви, каза още Василев.

„Проверени бяха 30 адреса в четири области у нас – София, Пловдив, Бургас и Перник. Иззети са множество компютърни конфигурации. Задържани са четирима, а на три са повдигнати обвинения", обясни директорът на ГДБОП Боян Раев.

„В максимално кратки срокове се опитахме да изпълним всички действия, възложени от наблюдаващите прокурори и разследващите органи. От наша страна беше реализиран широк комплекс от оперативни мероприятия. Установени бяха адреси, ползвани автомобили, банкови сметки и други”, каза Данчо Желев от ДАНС.

Мащабът на разследването е изключително голям, но то още е в начален етап, каза Коджаниколов.

По разследването за пране на пари, обвинения ще бъдат повдигнати, ако се съберат достатъчно доказателства, обясни говорителят на СГП Десислава Петрова.

