Жълт код за опасно студено време е в сила за всички области на страната с изключение на Благоевград.

До минус 14 градуса се очаква да паднат температурите на места в Северна България и високите полета на Западна.

Днес облачността ще е значителна а до обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 5° - 7°, за София максималната температура ще е около 2°.

Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие - по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°.

Заради ниските температури и усложнената зимна обстановка – в населените места от община Плевен денят е неучебен. Мярката беше предприета с цел безопасността на учениците и училищния персонал.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

