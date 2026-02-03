Вкарването в затвора на критика на Кремъл Алексей Навални е нарушило човешките му права, заяви днес Европейският съд по правата на човека. Опозиционерът почина в руски затвор преди почти две години.

Базираният в Страсбург съд, който прилага Европейската конвенция за правата на човека и не е част от ЕС, разкритикува противозаконното лишаване от свобода на Навални и нехуманните условия, в които той е бил държан.

Според съдиите вече покойният критик на властта е бил под постоянно видеонаблюдение през част от периода на задържането му. Той бил и лишен от сън чрез проверки за сигурност на всеки час или два и главата му била изцяло обръсната. „Тези аспекти на задържането му, взети заедно, отразяват модел на пренебрегване на здравето, благополучието и достойнството на ищеца и представляват нехуманно и унизително отношение“, постанови съдът.

Навални почина през 2024 г. при неизяснени обстоятелства в наказателната колония „Полярен вълк“ в Арктика. Политикът опозиционер беше арестуван и вкаран в затвора през януари 2021 година. Преди това той се лекуваше в чужбина след почти фатално отравяне.

След като се върна в Русия, властите започнаха процедура за изпълнение на условна присъда срещу него, произнесена през 2014 година. Съдът в Страсбург вече постанови, че тя е противозаконна в предишно свое дело. Русия не се съобрази с тази присъда, както и с временната мярка, постановена от ЕСПЧ, който нареди на руското правителство незабавно да освободи Навални. Беше постановено и, че на опозиционера трябва да бъде изплатено обезщетение в размер 26 000 евро.

Юлия Навалная продължи делото на покойния си съпруг, но е малко вероятно тя да успее да получи обезщетението, разпоредено сега от ЕСПЧ, защото Москва не признава юрисдикцията на този трибунал.

Редактор: Ивета Костадинова