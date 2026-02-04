Втори ден консултации на политическите партии при президента Илияна Йотова, след като петима души се съгласиха да бъдат посочени за служебен премиер. Днес на среща са поканени представителите на „ДПС – Ново начало”, „БСП - Обединена левица” и „Има такъв народ”.

Консултации при президента: ГЕРБ-СДС с изненадващо предложение, ПП-ДБ иска служебният кабинет да направи ревизия

Покана е отправена и към „Възраждане”, които вчера обявиха, че няма да отидат. От там поясниха, че по този начин изкуствено се отлага деня на вота. Според Конституцията президентът трябва да проведе разговори с всички парламентарно представени политически сили.

Редактор: Ивайла Маринова