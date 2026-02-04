Снимка: БГНЕС
От „Възраждане” вчера заявиха, че няма да се явят
Втори ден консултации на политическите партии при президента Илияна Йотова, след като петима души се съгласиха да бъдат посочени за служебен премиер. Днес на среща са поканени представителите на „ДПС – Ново начало”, „БСП - Обединена левица” и „Има такъв народ”.
Покана е отправена и към „Възраждане", които вчера обявиха, че няма да отидат. От там поясниха, че по този начин изкуствено се отлага деня на вота. Според Конституцията президентът трябва да проведе разговори с всички парламентарно представени политически сили.
