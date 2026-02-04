От „Възраждане” вчера заявиха, че няма да се явят

Втори ден консултации на политическите партии при президента Илияна Йотова, след като петима души се съгласиха да бъдат посочени за служебен премиер. Днес на среща са поканени представителите на „ДПС – Ново начало”, „БСП - Обединена левица” и „Има такъв народ”.

Консултации при президента: ГЕРБ-СДС с изненадващо предложение, ПП-ДБ иска служебният кабинет да направи ревизия

Покана е отправена и към „Възраждане”, които вчера обявиха, че няма да отидат. От там поясниха, че по този начин изкуствено се отлага деня на вота. Според Конституцията президентът трябва да проведе разговори с всички парламентарно представени политически сили.

Редактор: Ивайла Маринова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking