Това научи NOVA от свои източници
Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Това научи NOVA от свои източници.
Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.
След репортаж на NOVA: СРП се самосезира за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.
Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.
