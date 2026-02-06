Снимка: БГНЕС
Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери
Поредно заседание по делото срещу бившия екоминистър Нено Димов. Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 г. и нанесени щети за милиони евро. Става дума за загуби в размер 2,8 млн. евро от бюджета ЕС и над 675 хил. евро от националния бюджет.
Делото за водната криза в Перник продължава
Според прокуратурата, в периода от 1 август до 19 септември 2019 г., бившият министър на околната среда и водите е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, което е публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена".Редактор: Ралица Атанасова
