"Народното събрание окончателно прие промените в Изборния кодекс, с които секциите в страни извън Европейския съюз се ограничават до 20. Днес няма да има пленарно заседание. И двата факта са изключително скандални. За пръв път по толкова груб начин се бяга от парламентарен контрол. Това, което се случи вчера вечерта, е абсолютно поругаване на парламентаризма в България". Това каза депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че предложението за тази промяна в Изборния кодекс е била внесена от „Възраждане”, а „Бойко Борисов лично каза, че е поел ангажимента тези текстове да минат”. „ГЕРБ поеха ангажимента да пазят и техните имунитети. Срещу какво? „Възраждане” какво всъщност прави за ГЕРБ. Ние знаем, че през годините те много си партнират. По темите, за които на ГЕРБ е нужен партньор или ракетоносител, винаги използва „Възраждане”, каза още депутатът.

Той посочи, че от ПП-ДБ всъщност са имали предложения, с които да се ограничи контролираният вот в Турция, но те са били отхвърлени. Според Стоев доводът, че секциите трябва да са по-малко по финансови причини, е странен. По негови думи „целта е да се обслужи Пеевски и да не могат да влязат АПС в парламента”.

„Румен Радев е активен на политическата сцена, но не виждам да критикува Бойко Борисов и Делян Пеевски. Даже широко отвори вратата към Борисов, който пък, от своя страна, също протегна ръка към досегашния президент”, каза Стоев. Той беше категоричен, че между ПП-ДБ и Радев не може да има партньорство. Причината е, че във всичките си действия през годините досегашният президент е показвал, че не гледа в посоката, в която гледа коалицията – силна България в силна Европа, обясни Стоев.

Политикът беше категоричен, че ПП-ДБ по принцип не търси партньори, защото вярва, че може да спечели мнозинство. По отношение на партньорство с ГЕРБ Стоев заяви, че не вижда как това може да стане, тъй като „те не отговарят на нашата визия за развитие на България”.

