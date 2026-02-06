Една от най-ярките български звезди в световното кино Мария Бакалова отправи призив към всички българи да застанат зад националния отбор по тенис. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", апелира за подкрепа преди изключително важния и исторически турнир на България за Купа „Дейвис" срещу отбора на Белгия.

Бакалова сподели посланието си чрез публикация в Инстаграм, където е следвана от над 400 хиляди почитатели от цял свят. В нея актрисата изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усетят подкрепата на сънародниците си в този ключов момент.

Снимка: Българска федерация по тенис

С думите си Мария Бакалова за пореден път показа, че независимо от международния си успех и световното признание, тя остава дълбоко свързана с България и активно подкрепя българския спорт. Призивът ѝ идва като силен знак за единство и национална гордост в навечерието на двубой, който може да напише една от най-запомнящите се страници в историята на българския тенис.

Редактор: Ралица Атанасова