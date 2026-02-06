БСП се готви за Конгрес, който е определян като съдбоносен за бъдещето на партията. Изборът на нов председател вероятно ще бъде част от решенията на Конгреса. Според социолога Кольо Колев не се вижда фигура, която да вдигне партията и трябва да разчита на чудо.

„Има алтернативи, но никой не е магьосник. Положението е изключително тежко след появата на Румен Радев. Избирателите на БСП чуват повече от Радев това, което искат да чуят от партията си. Участието в коалицията, лидирана от Борисов и Пеевски, нанесе тежък удар върху имиджа на БСП и върху доверието на избирателите. Който и да бъде избран, може да му се наложи да мине през чистилището на неучастие в следващия парламент”, заяви Колев в предаването „Денят на живо”.

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Той отбеляза, че е напълно възможно да се наложи БСП да се преоснове и това е нещото, което е на дневен ред. Колев определи положението на партията като кръстопът без вярна посока. „Смяната на ръководството дава нов импулс, но времето преди изборите е много кратко”, каза социологът и допълни, че загубата на легитимност е процес, който продължава с години, а в конкретния случай, след участието в тази коалиция, БСП плати цената.

Колев изтъкна, че назначаването на служебното правителство се бави съвсем резонно заради датата на изборите, защото има консенсус, че не е добре избори да се правят на Цветница или Великден. „Изборите не могат да бъдат по-рано от 19 април, а това означава, че служебното правителство не може да се закълне преди 19 февруари”, изтъкна социологът.

Той коментира и вариантите за служебен премиер. „Единствената фигура, която не се свързва с досега управляващите, е Андрей Гюров. Ако се слуша протеста, трябва да бъде избран Гюров. Главчев се компрометира с предишните избори. Не е лесно решението на Илияна Йотова, но съм сигурен, че няма да бъде избран Димитър Главчев", заключи Кольо Колев.

Редактор: Емил Йорданов