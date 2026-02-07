Наближава Свети Валентин - празникът на любовта. Следователно накъсява времето как да го прекараме. Тази година все повече българи заменят традиционните подаръци с нещо по-ценно - преживяване. Вместо резервация в ресторант - бордна карта. Вместо меню за двама - нова дестинация.

Сред двойките, които избират пътуване, са Райна и Денислав, които вече 33 години споделят живота си и любовта към пътешествията.

„Свършихме важните неща, родихме деца, отгледахме ги, пораснаха. Сега пътуваме. Не купувайте скъпи коли и големи апартаменти, инвестирайте в спомени, защото споменът е нещото, което винаги остава с вас“, споделя Райна с усмивка.

За тях най-важното е да са заедно. Дори дребни неща, като това да седят на различни места в самолета, им се струват трудни.

От туристическия бранш коментират, че все повече двойки избират пътуванията като романтичен подарък за Свети Валентин.

„Очакваме около 32 хиляди пътувания в страната и близо 5 хиляди в чужбина. Интересът е много голям“, обяснява Румен от бранша. По негови думи, оборотите около празника могат да достигнат между 1,5 и 1,7 милиона евро.

Любовта може да е на път, но Свети Валентин не минава и без цветя. От цветарските магазини отчитат леко поскъпване заради засиленото търсене в дните преди празника.

„Цените се определят от търговете, но повишението е нормално за този период“, обясняват търговците. Те забелязват и друга интересна тенденция – все по-често именно жените поръчват цветя.

Сред мъжете, които планират изненада, е и Жоро.

„Бюджетът е около 100 евро, но това не е единствената изненада. Всеки мъж трябва да вложи малко усилия“, споделя той.

Тенденцията към нематериални подаръци потвърждава и Антоанет Пепе.

„За мен няма по-хубав подарък от преживяване – билети, пътуване, повод да избягаш от ежедневието. Подаръкът трябва да е съобразен с човека – ако не пътешествие, може да е интересен експириънс, вечеря или нещо различно“, казва тя.

