Тя е от хората, които не спират да творят и да доказват себе си. Тя е интересна, модерна и вярна на своя свят. И само за NOVA - тя реши да ни сподели малки тайни от живота си.

Ирина Флорин разговаря с Десислава Банова-Плевнелиева в рубриката „Тук и сега”.

Певицата споделя коя е тя, когато прожекторите изгаснат, колко силна е страстта ѝ към модата и интериорния дизайн, какво е научила от сина си Георги, кога за последно се е влюбила и кои са чудесата в живота ѝ.