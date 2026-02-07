Три гласа, един град и една сцена. През април в Лондон общ концерт ще имат Дара Екимова, Роби и Тино. Тримата вече имаха такъв концерт във Виена.

„Благодарим на организаторите и в Лондон, и във Виена – и в двата случая са българи. Усети се копнеж, с който ни посрещнаха хората”, каза в предаването „Събуди се” Тино.

„Във Виена концертът беше много приятен”, каза Дара.

„Концертът в Лондон е на 26 април. Ще бъдем отново заедно. Защо пък да не направим и една обща песен”, коментира Роби.

Повече гледайте във видеото.