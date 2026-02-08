С нея ни среща журналистът Красимир Боев

След 30-годишна кариера в киното, Надежда Цветкова решава да промени всичко и да заживее в село Капатово.  

Какво може да вдъхнови подобна пълна промяна? Разказва журналистът Красимир Боев.

 

